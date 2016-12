Der Bewegungsstürmer



Eine Annäherung an das Phänomen Thomas Müller



Von Achim Muth



Alle Welt will wissen: Wer ist dieser Thomas Müller? Die Fakten sind bekannt: 24 Jahre, WM-Torschützenkönig 2010, Champions-League-Sieger 2013, dreimal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger. 1,86 Meter groß. 74 Kilogramm schwer. Verheiratet. Aber dann? Da muss doch mehr sein bei einem, der die Fußballwelt aus den Angeln hebt und die Ikone Christiano Ronaldo in den Schatten stellt. Eine Spurensuche in den Katakomben der Arena Fonte Nova von Salvador.



Joachim Löw, der Bundestrainer, sitzt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und versucht sich auf Bitten eines britischen Reporters dem Phänomen Müller zu nähern. „Der Thomas hat mit seinen Wegen für viel Verwirrung gesorgt“, sagt Löw. „Er hat immer ein Näschen, er ist immer da, wo die größte Gefahr für den Gegner ist. Er steht da, ist ständig präsent, er macht viele Wege. Er ist schwer zu greifen. Thomas hat eine ganz unorthodoxe Spielweise. Er ist wahnsinnig schwer berechenbar und hat nur einen Gedanken im Kopf: Wie kann ich ein Tor erzielen?“



Unten, im Keller, steht Wolfgang Niersbach, der Präsident des DFB. „Thomas Müller“, sagt er, „ist einfach unbeschreiblich.“ Als er vor der WM ein Interview von Müller gelesen habe, in dem dieser in einem Nebensatz gesagt habe, die Torjägerkrone sei ein Ziel von ihm, da habe sich Niersbach gedacht: „Oh, Junge, ob das klug ist, das öffentlich so zu formulieren. Und dann haut er da heute Portugal drei Stück rein, das ist einmalig.“ Toni Kroos kommt, Müllers Mitspieler beim FC Bayern. Er spricht über die soziale Ader des Mitspielers: „Thomas weiß zu schätzen, was er an seinen Mitspielern hat. Er ist wichtig für die Mannschaft, klar, aber er weiß auch: Die Mannschaft ist wichtig für ihn.“



Einer, der von hinten eine gute Sicht auf die Dinge vor ihm hat, ist Torhüter Manuel Neuer. Er fühlt sich „ein wenig erinnert an die WM 2010“, an die Leichtigkeit, mit der das Angriffsspiel funktionierte – und am Ende stand da immer irgendwie der Müller: „Er hat einen Torriecher und ist dazu sehr ehrgeizig und willensstark.“ In jeder Phase sei zu spüren: Er wolle das Ding machen.



Als Gegenspieler muss einer wie Thomas Müller der Alptraum sein. Wendig, schnell, nicht berechenbar – irgendwie wie Nebel: nicht zu fassen. Jerome Boateng ist Abwehrspieler, er kennt den Pappenheimer aus dem Training. Boateng sagt: „Es ist schon ziemlich schwierig gegen ihn zu spielen. Er ist auch so dünn, da weiß man nicht, wo der Muskel anfängt und wo er aufhört. Der Thomas bewegt sich immer super in die Tiefe.“



Spät durchläuft einer das Spalier der Journalisten, der wahrscheinlich am besten das Phantom erklären kann, er kennt es seit 24 Jahren: Es ist Thomas Müller selbst. Auf die Frage nach seiner Spielweise, nach der sogenannten „falschen Neun“ im deutschen Spiel, also der Variante ohne Stürmer klassischer Prägung à la Klose, da wirkt dieser Drei-Tore-Müller doch etwas genervt: Aufhören sollte Fußball-Deutschland langsam mal mit dieser Diskussion, „aus meiner Sicht gibt es nur eine falsche Neun auf der Welt, und das ist Lionel Messi.“ Alle anderen sind „Bewegungsstürmer“. Er sagt dieses Wort tatsächlich so, es hört sich an wie ein Begriff aus der Sportwissenschaft. „Der Grundgedanke heute war schon, dass ich mich am meisten im Strafraum aufhalte.“



Er selbst hat sich einmal als Raumdeuter bezeichnet, vielleicht trifft es das am besten: Die Intuition als Erfolgsmodell. Wo das noch hinführen kann? „Ich werde mich auf jeden Fall nicht dagegen wehren, noch ein paar Tore zu machen“, sagt Thomas Müller – und zeigt sein Karl-Valentin-Lächeln. „Allerdings habe ich die Trophäe des WM-Torschützenkönigs ja schon, die brauche ich also nicht nochmal.“ Der WM-Pokal allerdings, der fehlt ihm noch.