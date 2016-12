Mittwoch, 18. Juni: Die Weisheit des Herrn Professor Quadbeck-Seeger



In Deutschland wird es Abend, hier haben wir noch relativ viel Tag vor uns. Was schön ist, denn die Sonne ist nach Santo André zurückgekehrt. Auf dem Joao de Tiba vor unserer Pousada verkehren wieder die Ausflugsschiffe. Das Partyvolk schippert aus Porto Seguro herauf, die Musik ist bis ans Ufer zu hören. Wenn das Wetter hält, können bald auch wieder die Kinder auf ihrem Dorffußballplatz kicken – noch stehen dort die Pfützen. Während sich gerade der Holländer gegen die frechen Australier abmüht, sitze ich im Medienzentrum des DFB. Der Fernseher läuft. Hier ist es heute etwas entspannter am sogenannten Journalistenfeiertag. Viele Zeitungen erscheinen morgen nicht wegen Fronleichnam, weshalb einige Kollegen schon Feierabend gemacht haben.



Elfmeter. Für die Aussies. Sapperlott. Wird das die nächste Überraschung?



Der Tag in Santo André hat uns Hansi Flick auf dem Podium beschert. Ein großer Rhetoriker wird der Co-Trainer nicht mehr in diesem Leben. Muss er auch nicht. Es gibt ja schlaue Bücher, aus denen sich zitieren lässt. Schließlich: Ein gutes Spiel braucht einen Plan, eine gute WM ein Motto! Flick berichtete also davon, dass im Zimmer der Trainer ein Banner an der Wand hängt, das sie täglich an ihre Mission erinnern soll. Darauf steht: „Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin.“ Nicht schlecht. Eine Weisheit, die sicher auch für Journalisten und ihre Texte zutrifft.



Der Holländer antwortet. 2:2.



Eine schnelle Recherche bei Google lässt den Satz zurückgehen auf den Chemieprofessor Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger. Ich habe bei ihm angerufen, aber leider ging nur der Anrufbeantworter ran.



Hansi Flick hatte noch weitere schöne Sätze im Gepäck. Beispiele? Gerne. Nicht alle wörtlich, aber sicher sinngemäß:



Nach dem Spiel ist vor dem nächsten Spiel.



Seit zwei Jahren bereiten wir uns auf die WM vor, wir haben einen Plan.



Du weißt nicht, ob du den Grip hast.



Wir haben den Matchplan fixiert.



Es bleibt keine Zeit, um abzuheben.



Wir haben ziemlich viel richtig gemacht mit der Auswahl des Campo. Wir sind happy.



Auweia, was für eine Riesenchance für Australien. Statt 3:2 macht der Stürmer aus nächster Nähe eine seltsame, nun ja, Brustrückgabe. Gegenzug. Torwartfehler. 2:3. So schnell kann’s gehen.



Fakten gab es auf der PK auch: Jerome Boateng kann trotz Daumenverletzung mittrainieren. Gegen Ghana wird er wohl mit einer Schiene spielen. Mats Hummels dagegen ist weiter in ärztlicher Behandlung, ob er wird spielen können, stehe noch nicht fest. Falls der Dortmunder Innenverteidiger ausfällt, wird Boateng von außen in die Mitte wandern. Philipp Lahm allerdings wird dann nicht auf die Verteidigerposition wechseln. Wahrscheinlich kommt dann Shkodran Mustafi zum Einsatz. Es bleibt spannend hier. Am Donnerstagabend reist die Mannschaft schon nach Fortaleza in den Nordosten, wo am Samstag das Spiel gegen Ghana stattfinden wird. Wir bleiben dran.



Ach ja. Das Spiel ist aus. Der Holländer hat also doch noch gewonnen.



Erkenntnis des elften Tages: Hansi Flick ist für Überraschungen gut!