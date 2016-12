Noch fünf Anlaufstellen in Bayern



Der Zustrom von Flüchtlingen an der österreichisch-deutschen Grenze soll von Samstag an geregelter ablaufen. Die beiden Länder haben sich darauf geeinigt, an fünf Grenzübergängen in Bayern sogenannte Übergabe- und Kontrollstellen einzurichten. Das Bundesinnenministerium hofft, damit ein geordnetes Verfahren zu ermöglichen.



Nach Schätzungen der Bundespolizei sollten am Freitag bis zu 5000 Menschen in Deutschland ankommen. Trotz der geringeren Zahl im Vergleich zu Vortagen, dauerte der Weitertransport der Flüchtlinge am Übergang in Wegscheid bis tief in die Nacht.



Glücklicherweise müssen die Flüchtlinge in Wegscheid nicht mehr stundenlang auf einer nassen und kalten Wiese ausharren. Die österreichischen Behörden hatten am Freitag ein großes Zelt aufgebaut, in dem rund 1000 Menschen Platz finden. Das 100 Meter lange und 10 Meter breite Zelt ist winterfest, hat einen durchgehenden Holzboden gegen die Kälte von unten und kann beheizt werden.