Weniger Flüchtlinge an der bayerischen Grenze



Der Zustrom von Flüchtlingen an den Grenzübergängen im Raum Passau ist leicht zurückgegangen. Am frühen Sonntagmorgen warteten am Übergang Wegscheid rund 600 Migranten auf ihre Weiterfahrt nach Deutschland, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Die zahlreichen Notquartiere hätten wieder Kapazitäten. Am Samstagmorgen hatten in Wegscheid bereits 1000 Menschen gewartet. Insgesamt waren am Samstag in dem Grenzraum in Niederbayern etwa 4500 Menschen angekommen, am Freitag waren es noch 5500, in den Tagen davor jeweils 6500.