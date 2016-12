Steinm eier will Migranten le ichter nach Pakistan zurückschicken können



In der Flüchtlingskrise will die EU Migranten leichter in ihr Herkunftsland zurückschicken können.

In Luxemburg trefen sich deshalb bis Freitag Außenminister und andere hochrangige Diplomaten aus 51 europäischen und asiatischen Staaten.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD)

hatte angekündigt,

er wolle das Treffen nutzen, «um mit den Staaten zu sprechen, bei denen

wir die Erwartung haben, dass sie abgelehnte Asylbewerber (. . . ), die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland oder anderen europäischen Staaten haben, auch zurücknehmen. »



Am Donnerstag tauschten sich Steinmeier und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit Pakistans Sicherheitsberater Sartaj Aziz aus.

Nach dem Treffen hieß es aus Delegationskreisen, es habe «Verständnis für deutsche Anliegen» gegeben.

Auch sei eine wachsende Bereitschaft spürbar, bei Rückführungen zu kooperieren.



Pakistaner waren nach Zahlen des EU-Statistikamtes Eurostat jüngst die siebtgrößte Gruppe an Asylbewerbern in Europa - an der Spitze stehen mit weitem Abstand Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien.

25 395 Menschen aus Pakistan stellten zwischen dem zweiten Quartal des Jahres 2014 und dem zweiten Quartal 2015 einen Antrag auf Schutz.