Liveticker zur Fliegerbombe in Augsburg

Stadt setzt auf Hilfe der Bürger

Klar ist inzwischen auch: Die Behörden setzen darauf, dass der größte Teil der betroffenen Bewohner am Sonntag bei Verwandten oder Freunden unterkommt. Bereits jetzt wird begonnen, Notunterkünfte einzurichten. Sie sind für rund 3100 Personen ausgelegt. Notfalls könnten auf dem Messegelände auch noch bis zu 15.000 Menschen zusätzlich aufgenommen werden, sagt Feuerwehrchef Frank Habermaier. Bei den Planungen für die Notunterkünfte habe man sich an Erfahrungen anderer Städten orientiert. Man liege bei den Kapazitäten über dem, was bei anderen Evakuierungsaktionen benötigt wurde. Ordnungsreferent Dirk Wurm appelliert an die Augsburger, sich gegenseitig zu helfen und beizustehen. „Denken Sie an Nachbarn, besonders an ältere und alleinstehende Menschen“, sagt er. „Klingeln Sie, bieten Sie Ihre Hilfe an und – falls es möglich ist – einen Unterschlupf.“ Um möglichst alle Menschen zu erreichen, wird die Stadt am Freitag auch Flugblätter an die betroffenen Haushalte verteilen. Auf den Zetteln wird zusätzlich auch in sieben Fremdsprachen über die Evakuierung informiert