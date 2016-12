Bettlägerig oder gehbehindert? Bitte Transport anmelden

Sie sind krank oder bettlägerig und wohnen innerhalb der Schutzzone? Sie haben Nachbarn, Verwandte oder Bekannte, die das Evakuierungsgebiet nicht aus eigener Kraft verlassen können? Die Stadt Augsburg bittet, sich in diesen Fällen so schnell wie möglich an die zentrale Telefonhotline der Hilfsorganisationen zu wenden. Sie lautet: 0821/19222. Hier werden Krankentransporte in eine geeignete Unterkunft organisiert. Der Transport an eine private Adresse ist ebenfalls möglich.