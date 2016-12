Liveticker zur Fliegerbombe in Augsburg

Das Beispiel Koblenz

"In Koblenz kommt die Entwarnung, auf die alle warten, um 16.32 Uhr. Vor fünf Jahren, am 4. Dezember 2011 läuft in der Stadt am Rhein eine Bombenentschärfung, die dem ähnelt, was nun auf Augsburg zu kommt. Es ist auch eine britische 1,8-Tonnen-Bombe vom Typ „HC 4000“, die gefunden wird. Sie liegt im Uferbereich des Rheins, etwa 40 Zentimeter unter Wasser. Und es ist ebenfalls ein Sonntag, an dem bis zu 45.000 Bürger die Wohnungen verlassen müssen."