Liveticker zur Fliegerbombe in Augsburg

Dass sich die Räumung länger hinzog, so Oberbürgermeister Kurt Gribl, habe daran gelegen, dass sich die Zahl der Krankentransporte in den letzten Stunden überraschend erhöht hat. Am Mittag waren die Hilfsorganisationen noch von insgesamt 490 Transporten ausgegangen, am Nachmittag waren es dann insgesamt 560 Transporte von bettlägrigen oder hilfsbedürftigen Menschen. Dies habe zu Verzögerungen geführt.