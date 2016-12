Liveticker zur Fliegerbombe in Augsburg

Noch ist unklar, wie lange die Entschärfung dauern wird. Sollte es gelingen, die Bombe bis zum frühen Abend zu entschärfen, werden alle Patienten, die heute umziehen mussten, wieder zurückgebracht, heißt es. Eine Anmeldung bei der Integrierten Leitstelle für den Transport ist nicht nötig. Patienten, die schon an Heiligabend oder am Freitag umziehen mussten, werden erst morgen zurückverlegt. Auch dazu führt die Leitstelle eine Übersicht. Auch morgen werden Kräfte von außerhalb Augsburgs im Einsatz sein. Auch die Augsburger Hilfsorganisationen und private Rettungsdienste werden ihre Kapazitäten hochfahren. Zum großen Teil sind Ehrenamtliche im Einsatz. Die ersten Einsatzkräfte von außerhalb Augsburg brachen am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 1 Uhr morgens auf. "Weihnachten heißt in unserem Fall zusammenzustehen, und den Augsburger zu helfen", so Raphael Doderer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen.