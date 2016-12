Der Rücktransport von Patienten und hilfsbedürftigen Anwohnern läuft. Wer am 25. Dezember abgeholt wurde, wird nach aktuellem Stand heute wieder in seine Wohnung oder in das Altenheim gebracht werden. Eine Anmeldung bei der Integrierten Leitstelle ist nicht notwendig. Die vorab am 23. und 24. Dezember in Sicherheit gebrachten Patienten sollen ab morgen zurückverlegt werden. Auch hierzu führt die Integrierte Leitstelle eine Übersicht. Morgen sind nochmal 90 Transportfahrzeuge von Auswärts im Einsatz. Auch die Augsburger Hilfsorganisationen sowie private Rettungsdienste werden ihre Kapazitäten aufstocken.