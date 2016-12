Es zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid wohl etwas über 20 Prozent liegen dürfte. Bis zum Nachmittag hatten 13,4 Prozent der Augsburger in den Wahllokalen gewählt. In dieser Zahl sind die Briefwähler nicht einbezogen. Die Briefwähler machen knapp sechs Prozent aus. Somit liegt gegenwärtig das Ergebnis noch knapp unter 20 Prozent. Nach jetzigem Stand darf davon ausgegangen werden, dass das Quorum zumindest von einer Seite erfüllt werden kann. Das heißt, an einer zu geringen Wahlbeteiligung wird der Ausgang nicht scheitern. Noch dürfen Befürworter und Gegner der Stadtwerke-Fusion auf einen positiven Ausgang für ihre jeweilige Seite hoffen.

Wegen der eher geringen Wahlbeteiligung ist damit zu rechnen, dass vielleicht schon gegen 19 Uhr alles klar ist. Es bleibt spannend.

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale in Augsburg geöffnet.