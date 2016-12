News-Blog: Razzien in Deutschland gegen mutmaßliche IS-Attentäter

Beim Informationsaustausch über sogenannte islamistische Gefährder in Europa gibt es nach Angaben der Bundesregierung Defizite .

Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, wie die «Welt» berichtet.

«Es gibt derzeit keine EU-einheitliche Definition des Begriffs "Gefährder"» , zitiert das Blatt aus der Antwort des Ministeriums.

Eine solche Definition wäre «grundsätzlich wünschenswert», dürfte jedoch «nicht ohne weiteres zu erzielen sein».

Die Zahl der sogenannten Gefährder , denen die Sicherheitsbehörden einen Anschlag in Deutschland zutrauen, ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt.