News-Blog: Razzien in Deutschland gegen mutmaßliche IS-Attentäter

Bei Razzien in mehreren Bundesländern hat die Polizei mehrere Islamisten festgenommen , die ein Attentat in Deutschland oder im europäischen Ausland geplant haben sollen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen wurde der Hauptverdächtige, ein 34-jähriger Algerier, im nordrhein-westfälischen Attendorn festgenommen. Ein zweiter Algerier wurde in Berlin festgesetzt. Weiter gesucht wird laut Polizei nach einem 31-Jährigen in Berlin und einem 26-Jährigen in Hannover.





Allein in Berlin durchsuchten 450 Polizisten vier Wohnungen und zwei Betriebe. Bei den Ermittlungen hatte sich nach dpa -Informationen ein Bezug der Verdächtigen ins Bürgerkriegsland Syrien ergeben. Ob die Männer Kampferfahrungen haben, war unklar. Der Hauptverdächtige hielt sich demnach in einem Erstaufnahmeauflager für Flüchtlinge in Attendorn im Kreis Olpe auf. Der Mann wird wegen Zugehörigkeit zur IS-Terrorgruppe IS auch von algerischen Behörden gesucht. Er soll in Syrien militärisch ausgebildet worden sein. Auch in Hannover wurde ein Flüchtlingsheim durchsucht.