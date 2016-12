News-Blog: Razzien in Deutschland gegen mutmaßliche IS-Attentäter

Nach Angaben von Berlins Innensenator Frank Henkel gebe zwar weiter eine «abstrakt hohe Terrorgefahr» , aber keine konkreten Anschlagsziele, sagte sagte RBB-«Abendschau». Zunächst hieß es in verschiedenen Medien, die mutmaßlichen Terroristen hätten einen Terroranschlag am Alexanderplatz oder am «Checkpoint Charlie» geplant. «Das ist etwas, was wir überhaupt nicht bestätigen können - weder was den 'Alex' betrifft, noch was den 'Checkpoint Charlie' betrifft» , so der CDU-Politiker - und: «Ein bisschen Zurückhaltung in der Frage wäre angebracht - statt Hysterie. » Zu ersten Mal hat sich auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller geäußert - in einer Fragestunde im RBB -Rundfunk sagt er: « Zum Glück gibt es wohl offensichtlich keine Hinweise auf konkrete Gefahren in unserer Stadt. Insofern bleibt es bei der Sensibilität, die wir ja leider schon seit einigen Monaten haben müssen aufgrund der internationalen Vorfälle. »