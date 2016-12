Kuriose Meldung aus Franken: Der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt öffnet Freitagvormittag seine Weihnachtsstände, doch im Vorfeld kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Nürnberger Bratwurstverkäufern und dem Freistaat Sachsen. 6,4 Millionen Euro lässt sich das Bundesland die Werbeaktion "So geht Sächsisch" kosten. Unter anderem wollen die Sachsen am Nikolaustag kostenlos Bratwürste in der Nürnberger Innenstadt verteilen, um ihren heimischen Senf zu bewerben. Das schmeckt den Franken gar nicht.