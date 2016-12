Mainz

Und was in Mainz los? Die Narren lassen sich die Laune trotz der Absage des Rosenmontagszuges nicht verderben. I n der Innenstadt ziehen kleinere Gruppen mit verkleideten Fastnachtern umher, einige rufen Helau!» . In Kneipen ist derzeit wenig los. Die Getränkebuden auf der Festmeile haben geschlossen, auch das Riesenrad vor dem Dom bewegte sich nicht mehr. Im Staatstheater war für 11. 11 Uhr ein Empfang der Stadt geplant, zu dem auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet wurde. In der Stadt wurden eine halbe Million Besucher zum Zug erwartet. Er zählt neben den Zügen in Köln und Düsseldorf zu den größten bundesweit.