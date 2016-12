Nach der Absage des Rosenmontagszugs in Düsseldorf konnte der eine oder andere Narr die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes bezweifeln. Die Meteorologen bleiben aber bei ihrer Vorhersage und erwarten ein massives Sturmtief am Nachmittag - fast zeitgleich zum eigentlich geplanten Zug in Düsseldorf. «Das kommt sicher, derzeit liegt das Tief über Frankreich», erklärt der Meteorologe vom Dienst. «Wir rechnen für Düsseldorf mit Windstärken über 100 Kilometern zwischen 16. 00 und 18. 00 Uhr. »