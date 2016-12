An den anderen zwei Überfahrungen – südlich des Holzwegs und bei NCR – sind die Arbeiten fürs Erste erledigt. In der Nacht auf Samstag oder am frühen Samstagmorgen wird die B 17 im Bereich der Ackermannstraße einspurig. Dann wird hier in den nächsten Tagen der Asphalt abgefräst. So lange fließt der Verkehr nur einspurig.