Heute wurde es ernst: Während ich am Freitag noch wie gewohnt am Nachmittag staufrei Richtung Heimat rollen konnte, zeigten mir die Staumelder heute Behinderungen an. Ich habe Spätdienst, muss also am frühen Nachmittag in der Arbeit sein. Eine Stunde vor Abfahrt war ich noch entschlossen, meine gewohnte Strecke über die B17/A8 zu fahren, aber kurz vor der Abfahrt wurde der Stau länger.

Ich entschied mich dafür, an der Messe abzufahren und über die Haunstetter Straße und die Amagasaki-Allee Richtung Medienzentrum Augsburg zu fahren. Das klappte überraschend gut - Zeitverzögerung gerade mal 5 Minuten. Und dann hörte es am Parkplatz auch noch auf zu regnen, so dass ich pünktlich (sogar noch ein paar Minuten zu früh) und trocken in die Arbeit kam. Damit hätte ich heute morgen nicht gerechnet.