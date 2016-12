Hier meine neuesten Eindrücke von meiner Pendlerstrecke Landsberg - Augsburg: Auch heute war der Weg durch die Stadt am frühen Nachmittag ein guter. Wie gestern bin ich an der Messe abgefahren, weil mir mein Navi 15 Minuten Verzögerung auf meiner "Stammstrecke" über B17 und A8 angezeigt hat. Über die Haunstetter Straße und die Amagasaki-Allee bin ich wieder gut durchgekommen. Hilfreich war, dass an der Baustelle am ehemaligen Kaufland in Lechhausen der Verkehr wieder zweispurig fließt.

Zwar hab ich zehn Minuten länger gebraucht, aber das lag hauptsächlich daran, dass meine Schleichstrecke in Landsberg wegen eines umgestürzten Baums gesperrt war. Aber das ist eine andere Baustelle...