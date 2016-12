Ab kommenden Montag wird es ernst auf der B17-Baustelle: Fünf Wochen lang wird der Verkehr nur einspurig fließen - und das rund um die Uhr. In der Nacht zu Sonntag werden die entsprechenden Schilder aufgestellt, und ab Montag, 6 Uhr, geht es dann los: Auf einer Länge von 2,5 Kilometern wird der Belag erst auf einer Fahrbahn erneuert, bevor es dann mit der Fahrbahn in die andere Richtung weitergeht, so dass in jede Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Am 6. Juni sollen die Bauarbeiten beendet sein.