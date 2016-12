Abfahrten in Fahrtrichtung Süden: Von der Autobahn A 8 in Richtung Landsberg fahrend kann am Holzweg, am Kobelweg und dann erst wieder nach der Baustelle an der Anschlussstelle Leitershofen abgefahren werden. Gesperrt sind die Anschlussstellen Bürgermeister-Ackermann-Straße sowie Stadtbergen.