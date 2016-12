Hier nochmal der Überblick über die Zu- und Abfahrten:

Von der Autobahn A8 in Richtung Landsberg fahrend kann am Holzweg, am Kobelweg und dann erst wieder nach der Baustelle an der Anschlussstelle Leitershofen abgefahren werden. Gesperrt sind die Anschlussstellen Bürgermeister-Ackermann-Straße sowie Stadtbergen.

Von Süden kommend, kann an den Anschlussstellen Stadtbergen, an der Bürgermeister-Ackermann-Straße und Stuttgarter Straße abgefahren werden, nicht jedoch am Kobelweg und am Holzweg.

Das Auffahren auf die Bundesstraße ist nun in Stadtbergen Richtung Norden wieder möglich. Die Auffahrten auf die B17 im Baustellenbereich bleiben weiterhin geschlossen. Die Arbeiten sollen am 6. Juni abgeschlossen sein, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.