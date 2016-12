Bei der Bahn kommt es erneut zu Streiks. Mit einem 50-stündigen Streik möchte die Lokführergewerkschaft GDL den Bahnverkehr in Deutschland am Wochenende lahmlegen. Im Fern-, Regional- sowie S-Bahnverkehr sollen die Züge ab 2 Uhr am frühen Samstagmorgen stehen. Im Güterverkehr hat der Ausstand bereits am Freitagnachmittag um 15 Uhr begonnen. Das Ende der Streiks ist für Montagmorgen um 4.00 Uhr geplant.