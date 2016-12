RP

Die FDP feiert ihren Wiedereinzug in den Mainzer Landtag. «Wir freuen uns riesig, dass wir den Sprung jetzt scheinbar geschafft haben», so die stellvertretende Landesvorsitzende der FDP, Daniela Schmitt, am im SWR -Fernsehen. «Wir haben in den letzten Jahren sehr hart in der außerparlamentarischen Situation gearbeitet. »