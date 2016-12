Die AfD ist nach Angaben ihrer Co-Vorsitzenden Frauke Petry auf die Arbeit in der Opposition vorbereitet. «Wir haben uns bereits lange vor diesem Wahlkampf darauf eingerichtet, in der Opposition zu arbeiten», so Petry in der ARD nach den Erfolgen ihrer Partei in den drei Bundesländern. «Das ist für eine junge politische Kraft auch ganz normal, dass man in der Opposition beginnt. Auch da kann man Dinge bewegen. » Den Erfolg ihrer Partei bei den Abstimmungen macht sie daran fest, dass sich die Wähler «in großem Maße» von den großen Volksparteien abwendete n und «und von uns erwarten, dass wir endlich die Opposition sind, die es auch im Bundestag, aber auch in den anderen Landesparlamenten offenbar nicht mehr gegeben hat».