In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird sich an den Ergebnissen voraussichtlich nichts gravierendes ändern. Spannend bleibt es weiterhin in Sachsen-Anhalt. Die Grünen und die FDP kämpfen hier um den Einzug in den Landtag. Nach den bisherigen Hochrechnungen liegen die Grünen bei 5,0 Prozent und schaffen es gerade noch ins Landesparlament. Zittern muss weiterhin die FDP, sie liegt derzeit bei 4,9 Prozent .