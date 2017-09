Super-Wahlsonntag im Augsburger Land

Wer zieht für unsere Region in den Bundestag ein? Wer wird neuer Bürgermeister in Stadtbergen? Und wie geht der Bürgerentscheid in Horgau über das neue Wohnquartier aus? Auch in Bonstetten gibt es einen Bürgerentscheid: Dort geht es darum, ob die Gemeinde ihre dienstlichen Räume im bestehenden Rathaus beibehält oder ob diese in ein geplantes Mehrzweckgebäude in der Ortsmitte umziehen sollen.