In Frankreich hat ein Tag der nationalen Trauer begonnen. Präsident Hollande forderte die Franzosen zu einer Gedenkminute am Mittag auf. Sein Premier Valls bat Unternehmer, dies den Angestellten zu ermöglichen. Zur gleichen Zeit will die Nationalversammlung an die Opfer des Anschlags mit einer Zeremonie erinnern. An der berühmten Kathedrale Notre-Dame im Herzen von Paris sollen zum Gedenken die Glocken läuten.