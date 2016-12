Terroranschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo

Die Neuigkeiten aus der Nacht:





• Die Terrorgruppe A l-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) droht Frankreich mit weiteren Anschlägen. Es werde neue Angriffe geben, sollte das Land nicht damit aufhören, den Islam, seine Symbole und die Muslime zu «bekämpfen», schreibt die Dschihad-Beobachtungsplattform Site .





• Eine Geiselnahme in der südfranzösischen Stadt Montpellier ist beendet. Einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen in Dammartin und Vincennes gab es nicht. Ein Mann nahm in einem Juweliergeschäft zwei dort angestellte Frauen als Geiseln.