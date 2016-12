Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigt sich von dem schweren Zugunglück im oberbayerischen Bad Aibling. «Wir wissen nicht, ob nicht noch mehr Tote in den verkeilten Zügen gefunden werden. Das ist wirklich schrecklich» , so der CSU-Politiker. «Das ist schon eines der großen Eisenbahnunglücke in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland und speziell bei uns in Bayern . »