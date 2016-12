Trump wird Präsident: Entwicklungen und Reaktionen zur US-Wahl 2016

Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (41) hat US-Präsident Barack Obama für dessen Engagement im Kampf gegen den Klimawandel gelobt und sich gleichzeitig im aktuellen Wahlkampf positioniert. Es sei ihm wichtig gewesen, dass sein Dokumentarfilm «Before the Flood» vor den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November erscheint, sagt DiCaprio. «Wer nicht an den Klimawandel glaubt, glaubt nicht an Fakten, an die Wissenschaft oder an empirische Wahrheiten und sollte deshalb meiner Meinung nach kein öffentliches Amt bekleiden dürfen.» Er spielte damit offensichtlich auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump an, der den Klimawandel in der Vergangenheit mehrfach als Erfindung bezeichnet hatte - was er aber später bestritt.