Trump wird Präsident: Entwicklungen und Reaktionen zur US-Wahl 2016 Live

Was sagt eigentlich Donald Trump, dass das FBI Hillary Clinton ein weiteres Mal von kriminellem Verhalten in der E-Mail-Affäre freigesprochen hat? Der Republikaner erneuert seinen Vorwurf eines «total manipulierten Systems». Seine Kontrahentin sei «schuldig, sie weiß es, das FBI weiß es, die Leute wissen es. Nun ist es in den Händen des amerikanischen Volkes, an den Wahlurnen der Gerechtigkeit Genüge zu tun». Auch sein Vize Mike Pence erklärt, es sei nicht an der Tatsache zu rütteln, dass Clinton ein Verbrechen begangen habe. Jason Miller, ein enger Kommunikationsberater Trumps meint im CNN-Gespräch, vieles um Clinton stinke zum Himmel.

In US-weiten Umfragen liegt Trump hinter der Demokratin, so will er auch am letzten Tag vor der Wahl noch einmal durch mindestens fünf Staaten spurten. Clinton plant Auftritte in mindestens drei - darunter einen mit Präsident Barack Obama und First Lady Michelle in Pennsylvania und einen weiteren in North Carolina um Punkt Mitternacht, wenn der offizielle Wahltag in den USA anbricht.