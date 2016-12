Trump wird Präsident: Entwicklungen und Reaktionen zur US-Wahl 2016 Live

Die frauenfeindlichen Äußerungen von Donald Trump haben im Internet eine Debatte über sexuelle Übergriffe in Bewegung gesetzt. Unter dem Hashtag #notokay («Nicht in Ordnung») berichten Frauen auf Twitter, wie sie Opfer sexueller Übergriffe geworden sind.

Mit einem Tweet hatte Bloggerin und Autorin Kelly Oxford die Bewegung in Gang gesetzt und Frauen gebeten, ihrem Beispiel zu folgen: «Ein alter Mann in einem Stadtbus fasst mir an die 'Pussy' und lächelt mich an, ich bin zwölf.» Beiträge dieser Art wurden am Wochenende mehrere Tausende Mal erstellt und geteilt. #notokay erinnert an die Debatte, die 2013 der Hashtag #Aufschrei in Deutschland über Sexismus im Alltag ausgelöst hatte.