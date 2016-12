Trump wird Präsident: Entwicklungen und Reaktionen zur US-Wahl 2016 Live

Nach den jüngsten Sex-Vorwürfen mehrerer Frauen hat der US-Republikaner Donald Trump seinen Rundumschlag gegen seine Rivalin Hillary Clinton, die Medien und seine Anklägerinnen fortgesetzt. «Diese Wahl wird von den Medien manipuliert, die falsche Vorwürfe und totale Lügen verbreiten, damit die betrügerische Hillary gewählt wird», schrieb Trump auf Twitter.

This election is being rigged by the media pushing false and unsubstantiated charges, and outright lies, in order to elect Crooked Hillary!

Dabei gehöre Clinton ins

Gefängnis, erklärte der Präsidentschaftskandidat mit Blick auf die

E-Mail-Affäre um die Demokratin weiter. In den vergangenen Tagen

haben acht Frauen Trump öffentlich beschuldigt, sie früher ungefragt

geküsst oder begrapscht zu haben. Der Multimilliardär bezeichnete seine

Anklägerinnen als «schrecklich», «krank» und «Schwindlerinnen» und gab

zu verstehen, dass mindestens zwei von ihnen nicht attraktiv genug

seien, um überhaupt seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Hillary Clinton should have been prosecuted and should be in jail. Instead she is running for president in what looks like a rigged election