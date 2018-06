Der, 30. Juni und 1. Juli, wirft seine Schatten voraus. Rund 700 Delegierte der "Alternative für Deutschland" werden auf dem Messegelände erwartet. Gleichzeitig rufen Gegner der Partei zu Protesten auf, sogar für gewalttätige Krawalle wird im Internet geworben. So wird der Delegiertenparteitag zugleich der größte Polizei-Einsatz in der Geschichte Augsburgs. Wir berichten an diesem brisanten Wochenende im Liveticker.