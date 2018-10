Am Sonntag, 28. Oktober, entscheiden knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigte, ob die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen an der Macht bleibt. Doch die letzte Landtagswahl in diesem Jahr ist mehr als eine Entscheidung über die Machtverhältnisse in Wiesbaden. Mit ihrem Kreuz auch ein Stück mit über das Schicksal der großen Koalition im Bund. Alle News & Infos ab 14.00 Uhr im Liveblog!



